Роман Ротенберг прокомментировал судьбу проекта «Красная машина»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о судьбе проекта «Красная машина».



«Судьба проекта «Красная машина»? Живёт, работает. У нас открываются школы по всей стране, сборная команда будет играть на Кубке Первого канала, как и сборная молодых звезд U25, там будут Казахстан, Беларусь. Мы будем развивать наших молодых игроков, сборная будет летать по регионам, играть турниры.



У нас много хороших молодых игроков, которые остались в России — Мичков, Танков, Хуснутдинов, мы часто забываем, сколько Марату лет. Главное, что мы видим — у нас современная система, взяли отовсюду лучшее и добавили своё. Мы всегда смотрим на лучшее во всём, и в работе с болельщиками, и в тренировках, мы получаем архивы тренировок всех команд НХЛ, смотрим много упражнений», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.