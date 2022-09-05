Роман Ротенберг прокомментировал судьбу проекта «Красная машина»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о судьбе проекта «Красная машина».
«Судьба проекта «Красная машина»? Живёт, работает. У нас открываются школы по всей стране, сборная команда будет играть на Кубке Первого канала, как и сборная молодых звезд U25, там будут Казахстан, Беларусь. Мы будем развивать наших молодых игроков, сборная будет летать по регионам, играть турниры.
У нас много хороших молодых игроков, которые остались в России — Мичков, Танков, Хуснутдинов, мы часто забываем, сколько Марату лет. Главное, что мы видим — у нас современная система, взяли отовсюду лучшее и добавили своё. Мы всегда смотрим на лучшее во всём, и в работе с болельщиками, и в тренировках, мы получаем архивы тренировок всех команд НХЛ, смотрим много упражнений», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 5 сентября 2022
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