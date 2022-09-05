Игумнов: конечно, мне хочется выйти на лидирующие роли в «Динамо». Пора бы уже

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (6:1), а также рассказал о взаимодействии с партнёрами и своей роли в команде.
«Хорошо прошёл матч для московского «Динамо», мы его неплохо отработали. Были небольшие помарки во втором периоде, а в остальном всё было отлично – хорошо сыграли.
Помню ли я количество своих голов, забитых в прошлой регулярке? Не помню. Столько же, сколько уже и в этом сезоне? Не знаю, может быть, в голове что-то поменял, я работаю над собой.
Алексей Николаевич Сопин говорил, что ждёт от меня с Ефремовым выхода на лидирующие роли? Начну с того, что у «Динамо» вообще хорошая команда. Все бьются, все стараются. И если кто-то забивает, то это заслуга всего коллектива. Что касается меня, то, конечно же, хочется выйти на более лидирующие позиции, набирать больше очков. Пора бы уже.
«Химия» в звене с Рашевским и О’Деллом? Мы постоянно разговариваем и общаемся как с Рашем, так с Эриком. А в целом установка единая, и даже если перетасовать звенья, то все знают, кто и что должен делать.
Да в целом я могу играть на позиции центрального форварда, но давно уже там не играю. На вбрасываниях играет Эрик, и вообще центра играет именно он, а в целом, если я его страхую, то действую внизу и говорю ему оставаться наверху. Так это происходит в любой пятёрке. Да, при защитных действиях нам где-то проще, но так должно быть в любой тройке. Есть три нападающих, и все должны уметь играть как в защите, так и в атаке», — сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 5 сентября 2022
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