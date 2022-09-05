Рашевский — о синдроме второго сезона: мне будет очень тяжело, надо ломать себя

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил игру клуба в матче с «Нефтехимиком» (6:1), а также рассказал о синдроме второго сезона для себя.
«Хорошая игра, все в команде выложились, и многие молодые ребята смогли проявить себя, набрать очки. Самое главное, что удалось одержать победу, и такое обилие голов должно придать нам уверенность. Главное – не останавливаться и продолжать победную серию.
Не шли у меня броски, как на предсезонке, так и в матче с «Ак Барсом»? Да, надеюсь, что сегодняшний гол придаст мне дополнительной уверенности, потому что у самого были неприятные мысли в голове, и главное было переломить этот момент. Удалось забить, слава богу, надеюсь, что дальше будет больше.
Как соответствовать той планке, которую я сам так высоко задрал в прошлом году, и не боюсь ли синдрома второго сезона? Я думаю, что мне будет, конечно, очень тяжело. Нужно в два раза больше работать, тренироваться и стараться в каждой игре максимально использовать свои моменты. Понятно, что будет очень тяжело, но по-другому никак. Нужно где-то ломать себя и переламывать невезение.
Да, очень приятно, что Эрик вернулся, у нас с ним есть какая-то своя «химия». Очень приятно играть с ним, он очень хороший центральный и выигрывает много вбрасываний, а это один из самых важных аспектов в игре», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 5 сентября 2022
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