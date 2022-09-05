Баширов: с первых минут игры со СКА не отпускала мысль о возможной травме Хо-Сэнга

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал травму форварда клуба Джоша Хо-Сэнга.



«На фото Джош слева. Травмирована верхняя половина тела. Является ли Джош явлением (извините) для лиги? Уже сейчас можно ответить, скорее, утвердительно. Заставил ли говорить о себе? Конечно, да. Такие игроки команды всегда были раздражителями для соперников. С первых минут игры со СКА не отпускала мысль о его возможной травме. Прочитав его интервью после первого матча, сожалел о том, что мы не рассказали ему многое из того, что позволило бы быстрее адаптироваться в нашей лиге.

Вообще-то интервью появилось не сразу. Мои коллеги из пресс-службы говорили с Джошем в гостинице на разные темы просто так на протяжении полутора часов. Когда они пересказали мне их разговор, понял, что этим надо поделиться. Говорил он, конечно же, намного больше, чем пресс-служба могла опубликовать. Тем более это помогало объяснить причину травмы.



То, о чём говорил Джош, это та область, о которой все слышали, но пока не знают, как к ней подступиться. Она сложнее, чем сокращение легионеров и времени перерывов в матче или увеличение числа лимитчиков. Хочется, чтобы мы хотя бы начали дискутировать на эту тему. Мы все должны делать шоу. Тогда придут зрители и приедут хорошие игроки. В конце концов, станут богаче те, кто сейчас в этом остро нуждается», — написал Баширов в своём телеграм-канале.