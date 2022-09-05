Радулов — о хите Плотникова: я должен был принимать удар. Он здорово сыграл, без обид

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.



«Не хотелось проигрывать – мы плохо провели первый матч с «Динамо». Вчера было собрание, все понимали, что ЦСКА – сильная команда, действующий чемпион, на ходу, уже два матча выиграли. А мы неудачно начали сезон, сами виноваты в этом.



В целом всё нормально, просто иногда какие-то моменты не получаются, думаю, тренеры сделали правильно. Сработало, команде помогло выиграть, это самое главное.



Силовой приём от Сергея Плотникова будто тоже разозлил? Да нет, это абсолютно нормально в хоккее. Я видел, что он идёт на меня, но другого выбора не было, я должен был принимать удар, чтобы сохранять шайбу – у нас было большинство, шайба медленно шла по борту. Он здорово сыграл, это хороший хит, без обид.



Насколько особенный момент, что первую шайбу за «Ак Барс» забросил именно ЦСКА? Да не особо. Забивать всегда приятно, кого ни спроси, все так ответят. Но нам важна была победа сегодня, потому что с «Динамо» мы сыграли неудачно, мягко говоря, даже плохо. Хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, правильно играли в обороне, и это принесло успех.



У Вадима Шипачёва пока ноль очков в двух матчах? Без разницы, всё пойдёт через работу. Красивые шайбы и красивые розыгрыши приходят, когда сначала все начинают работать на команду, делают все мелкие вещи правильно, выводят шайбу из зоны, ловят её на себя, выигрывают борьбу и вбрасывания.



Видно, что все смотрят на «Ак Барс» и готовы критиковать за поражения? Нам хватает того, что говорят тренеры, вчера было серьёзное собрание. Все всё понимают, думаю, люди видели, как мы бились сегодня. И ЦСКА играл хорошо, они не сдавались, не стояли и не терпели, добавили в третьем периоде. Хоккей – такая игра, сегодня выиграл, завтра проиграл. Нужно забывать плохие моменты, стараться учиться на них, чтобы это не продолжалось в будущем», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.

Новость по теме Плотников провёл жёсткий силовой приём против Радулова. Видео