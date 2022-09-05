Кагарлицкий — о 5:1 с ЦСКА: хорошее предчувствие было перед игрой, с утра команда «кипела»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги матча с ЦСКА (5:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хорошее предчувствие было перед матчем, видел с утра, что команда «кипела». Была уверенность, что сегодня мы не отпустим победу. Даже при счёте 0:1 никакого чувства безысходности не возникло. Команда перезагрузилась и жила весь матч.
Первая тройка претерпела несколько перестановок. Что было не так? Звенья немного перетряхнули, у кого-то из ребят сегодня лучше получалось. Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе. Тренерский штаб видел, что что-то не получается, надо было встряхнуть команду – сработало.
Показалось, что хит Плотникова на Радулове взбесил Александра, а потом он всю команду завёл на скамейке? Момент силового приёма я не видел, но Саня даёт энергетики. Кричит, ругается на всех, на себя. Это, скорее, позитивный момент.
Первая игра была отвратительной. Мы пересмотрели её, проанализировали. Да, собрание было, нужно было что-то менять, так как игра вышла совершенно невыразительная. Мы были сами на себя не похожи.
Как разбудить Вадима Шипачёва? Всё будет хорошо. Он четыре года отыграл в «Динамо», а тут смена обстановки. Нужно одно очко набрать, и у него всё пойдёт, и нужно помочь ему. Просто где-то не везёт, сегодня он мне отличный пас отдал, а я попал в перекладину», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба казанцев.
- 5 сентября 2022
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