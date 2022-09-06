Тарасов: в адрес «Ак Барса» будет много хейта, но все привыкли к этому

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов подвёл итоги встречи с ЦСКА (5:1) в рамках Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Что главный тренер сказал в раздевалке после первого периода? На второй команда вышла с совершенно иным настроем? То, что было в раздевалке, пусть останется в ней.



Какие ощущения от того, что переставили в тройках с Александром Радуловым? Это тренерское решение, меня об этом никто не спрашивал. По игре чувствовал себя хорошо.



Ключевым стал второй период. Думаю, со стороны было видно, что мы начали играть в свой хоккей: много бросали, создавали моменты и переломили ход матча. Удивился обилию критики после первого матча? Думаю, в адрес нашей команды будет много хейта. У нас возрастная команда, мало молодёжи, но все привыкли к этому.



Не было предпосылок, что ЦСКА перехватит инициативу? Им нужно было отыгрываться, у нас стали появляться выходы «2 в 1». Мы знали, что они пойдут вперёд, поэтому играли чуть-чуть попроще», — цитирует Тарасова официальный сайт клуба.