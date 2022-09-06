Форвард СКА Воробьёв приговорён к штрафу в 2 млн рублей за покупку военного билета

Хоккеиста СКА Михаил Воробьёв, ранее выступавший за «Салават Юлаев», приговорён к штрафу в 2 млн рублей за покупку военного билета, сообщает телеграм-канал Baza.



25-летний игрок был одним из тех, кто воспользовался услугами Фарита Самигуллина — бывшего полицейского, который помогал спортсменам из республики Башкортостан получить военный билет. Воробьёв купил «военник» за 150 тысяч рублей во время выступления за «Салават Юлаев».



Отметим, что Самигуллина задержали летом, и следствие узнало о некоторых его клиентах. Вчера, 5 сентября, приговор вынесли хоккеисту Анвару Сулейманову, он получил пять лет условно за взятку. Также среди хоккеистов, купивших через Самигуллина военный билет, называли и Ивана Федотова, проходящего службу в настоящий момент.