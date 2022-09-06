Фурх: последние дни думал над предложением из КХЛ, но решил, что оно того не стоит

Вратарь Доминик Фурх рассказал, как отказался от заманчивого предложения из Континентальной хоккейной лиги перед тем, как подписал контракт с чешским «Брно».
«Я был готов ждать предложение из-за границы, мы общались со швейцарским клубом. Этот вариант был для меня привлекательным, но всё слишком затянулось, и я потерял веру, что всё закончится хорошо. Затем появился вариант с возвращением в Чехию, который я и до этого держал в голове.
Большой интерес ко мне из КХЛ? Конечно, я думал, что не поеду туда, об этом не могло быть и речи. Я сразу отверг несколько предложений оттуда. Но буду честен, в последние несколько дней появилось одно предложение, которое мне надо было обдумать. Возможно, кто-то меня в этом обвинит, да? Но в конечном итоге я подумал, что это того не стоит», — приводит слова Фурха iSport.cz.
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер отклонил предложение омского «Авангарда». Отметим, что Фурх уже выступал за омичей, также в КХЛ он играл за «Северсталь» и минское «Динамо».
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