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Фурх: последние дни думал над предложением из КХЛ, но решил, что оно того не стоит

Фурх: последние дни думал над предложением из КХЛ, но решил, что оно того не стоит
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Вратарь Доминик Фурх рассказал, как отказался от заманчивого предложения из Континентальной хоккейной лиги перед тем, как подписал контракт с чешским «Брно».

«Я был готов ждать предложение из-за границы, мы общались со швейцарским клубом. Этот вариант был для меня привлекательным, но всё слишком затянулось, и я потерял веру, что всё закончится хорошо. Затем появился вариант с возвращением в Чехию, который я и до этого держал в голове.

Большой интерес ко мне из КХЛ? Конечно, я думал, что не поеду туда, об этом не могло быть и речи. Я сразу отверг несколько предложений оттуда. Но буду честен, в последние несколько дней появилось одно предложение, которое мне надо было обдумать. Возможно, кто-то меня в этом обвинит, да? Но в конечном итоге я подумал, что это того не стоит», — приводит слова Фурха iSport.cz.

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер отклонил предложение омского «Авангарда». Отметим, что Фурх уже выступал за омичей, также в КХЛ он играл за «Северсталь» и минское «Динамо».

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