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Хоккеист «Динамо» СПб дисквалифицирован на 3 матча за толчок на борт форварда Танкова

Хоккеист «Динамо» СПб дисквалифицирован на 3 матча за толчок на борт форварда Танкова
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Хоккеист санкт-петербургского «Динамо» Артём Мальцев дисквалифицирован на три матча за толчок на борт форвард «СКА-Невы» Кирилла Танкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

«На 25-й минуте матча № 7 Первого этапа Всероссийской хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути между командами «Динамо», г. Санкт-Петербург и «СКА-Нева», г. Санкт-Петербург, состоявшегося 5 сентября 2022 года, произошёл эпизод, связанный с действиями игрока команды «Динамо» Артёма Мальцева.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Динамо» наказание, применяя пункт 1.3. статьи 69 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента Всероссийской хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути (Толчок на борт), и дисквалифицировать на три матча», — говорится в заявлении на официальном сайте ВХЛ.

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