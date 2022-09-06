Экс-главный тренер сборной России объяснил поражения «Салавата» на старте сезона КХЛ
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Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной сборной Владимир Плющев прокомментировал два поражения «Салавата Юлаева» на старте регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Напомним, подопечные Виктора Козлова уступили санкт-петербургскому СКА (2:3, ОТ) и подмосковному «Витязю» (2:3).
«У «Салавата» больше потерь, чем у кого-либо других, потому что был акцент на иностранцах. Сейчас надо своими силами. Возможно, тоже были допущены какие-то моменты в предсезонный период. Но в целом команда достаточно неплохо укомплектована, и предсезонные турниры не давали негативных прогнозов на этот сезон. Поэтому посмотрим, что будет дальше», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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