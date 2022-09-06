Плющев — об «Авангарде»: не вижу причин посыпать голову пеплом и кричать «караул»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о старте сезона омского «Авангарда».
«Для того чтобы сделать нормальный анализ, надо знать, как проходили предсезонные сборы и что происходит сейчас. Но я думаю, что, в общем-то, первые игры, может быть, комом. Главное – чтобы сделали правильные выводы.
«Авангард» на предсезонных турнирах выглядел достаточно достойно. Не без труда были игры, но в целом команда смотрелась. Что происходит сейчас, мне сложно сказать.
Дмитрий [Рябыкин] принял команду уже с определённым авторитетом – это всегда накладывает определённый отпечаток. Я думаю, что он как достаточно грамотный и разумный тренер и как бывший достаточно степенный игрок, который цементировал оборону в омском «Авангарде», сделает правильные выводы. По крайней мере, не вижу предпосылок, чтобы посыпать голову пеплом и кричать «караул». Я думаю, что всё будет нормально, – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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