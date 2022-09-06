«Не надо особо резких движений делать». И. Гимаев — о проблемах «Салавата» в сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев прокомментировал неудачный старт «Салавата Юлаева» в сезоне Фонбет КХЛ, а также поделился мнением об «Авангарде» и «Витязе».
«[«Салават» и «Авангард»] поменяли тренеров. Понятно, что такой процесс становления идёт. Требования или подход к требованиям немножко другой. Я думаю, всё впереди. «Авангард» не имеет права, долгое время выступая на высоком уровне… Понятно, что сейчас будут какие-то разговоры в команде. Понятно, что каждый из них недоволен – два таких результата.
Расстраивает Уфа. Опять же – надеемся. Хочу, чтобы и они набрали форму. Но, я думаю, наберут. Не надо, правда, особо резких движений делать. И успокоить игроков надо, и настроить, кому-то и по ушам дать.
Я очень рад за «Витязь». Рад за Славу Буцаева, который сколотил команду. Дай бог, чтобы и дальше так было. Вообще, считаю, что чемпионат будет интересным. Тот же «Витязь» проявил себя на удивление в двух этих играх с топ-командами [«Авангардом» и «Салаватом Юлаевым»]», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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