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Ягр: если бы тренировал себя 25 лет назад, сразу выгнал бы. Я никого не хотел слушать

Ягр: если бы тренировал себя 25 лет назад, сразу выгнал бы. Я никого не хотел слушать
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением, смог бы он тренировать себя образца 25-летней давности.

«Если бы я тренировал Яромира Ягра 25 лет назад, выгнал бы его на второй день. За всё. Я хотел быть лучшим и делал всё для этого. Я не хотел слушать, когда вокруг меня не было никого, кто мог сделать лучше меня.

Кого я слушал? Моего отца, хотя не понимаю, почему его, ведь он никогда не играл в хоккей. Но должен сказать, его наблюдения были блестящими. Не знаю, откуда он их брал, но мне надо было продолжать двигаться, кататься. Он хотел, чтобы я работал с собственным весом, так что я делал приседания и отжимания», — приводит слова Ягра iSport.cz.

50-летний форвард прошлый сезон провёл в местном «Кладно». Ягр также является владельцем этого клуба.

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