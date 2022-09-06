«Кому нужна почка?» Разин сообщил о штрафе в 300 тыс. рублей от КХЛ за критику судейства
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин оштрафован Континентальной хоккейной лигой за критику судейства после поражения в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). Наставник клуба остался недоволен решением судей удалить в конце форварда Даниила Вовченко.
«Пришёл штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна??? Недорого отдам!!!» — написал Разин в своём телеграм-канале.
Напомним, в первом матче сезона «Северсталь» одержала победу над «Трактором» со счётом 4:2. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Арена-Металлург». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
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