А. Юдин — о травме Танкова: подлый толчок в спину, он мог стать инвалидом

Известный в прошлом защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин после серьёзной травмы Кирилла Танкова призвал петербургских хоккеистов бережнее относиться друг к другу.



«Очень неприятная новость о травме Кирилла Танкова. Это молодой парень, у него вся карьера впереди, каждый матч важен для роста и развития. И тут такое – со льда увезли в реанимацию. Могу пожелать ему только здоровья и моральных сил, чтобы выбраться из этой ситуации и вернуться в хоккей. Надеюсь, у него впереди долгая и успешная карьера.



Мне очень не понравилось, что всё это случилось в матче между двумя петербургскими командами. Нельзя допускать, чтобы во встречах «Динамо» и СКА калечили игроков! Мы все живём в одном городе и занимаемся одним делом – растим хоккеистов, работаем на благо нашего хоккея. Да, конкуренция – это здорово, но она не должна выходить за рамки допустимого. Грязи на петербургском льду быть не должно!



После такого фола Танков мог стать инвалидом. Это не честная драка один на один, а подлый толчок в спину в очень опасной ситуации. Надо в целом пересмотреть отношение к нарушениям у бортов. Сейчас в хоккее такие скорости, что опасность таких столкновений только растёт. У Вольского из «Магнитки» была похожая история – человек пропустил сезон. Не стоит ждать, пока кто-нибудь убьётся! Надо ужесточать наказание за такие фолы ради безопасности игроков», — сказал Юдин «Чемпионату».

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