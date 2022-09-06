38-летний Якуб Клепиш перешёл в клуб Яромира Ягра

Чешский нападающий Якуб Клепиш подписал контракт с клубом «Рытиржи Кладно», сообщает официальный сайт команды.



Отметим, что владельцем клуба является Яромир Ягр, который также выступает в составе команды.



«Жду начала выступлений за «Кладно». Я уже играл с Ягром. Местоположение города сыграло большую роль в переходе. Я живу в Праге, у меня два маленьких сына, так что это большое преимущество. И у меня также было хорошее ощущение от разговора, который состоялся с Яромиром», — сказал Клепиш.



38-летний чех выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Лев». В общей сложности Клепиш провёл в КХЛ 337 матчей, набрав 167 (81+86) очков при показателе полезности «+16».