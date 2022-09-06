Генменеджер «Ак Барса» оценил игру команды в двух стартовых матчах регулярного сезона КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал два стартовых матча команды в регулярном сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Казанцы уступили московскому «Динамо» (0:2), а также обыграли ЦСКА (5:1).



«С «Динамо» сыграли немного неправильно, не было каких-то эмоций, думали, что обыграем соперника на одном коньке. Но сейчас такой хоккей, что за такое отношение всегда наказывают, и нас наказали за это поражением.



Против ЦСКА команда вышла уже с другим настроем с первой минуты, что было видно, и даже при счёте 4:1 команда не останавливалась, продолжала атаковать. Считаю, что победили заслуженно», – приводит слова Валиуллина ТАСС.



В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с «Адмиралом» (8 сентября, 19:30 мск).