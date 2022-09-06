«Трактор» — «Автомобилист»: Гарипов после провала вне заявки. В основе сыграет Мыльников

Сегодня, 6 сентября, состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и начнётся в 17:00 мск. Команды уже объявили составы.

В воротах у «Трактора» сыграет 23-летний Сергей Мыльников, проведший большую часть предыдущей встречи с «Локомотивом». Эмиль Гарипов, отразивший лишь семь бросков и пропустивший две шайбы от ярославцев, не заявлен на сегодняшний матч. Бэкапом заявлен 35-летний Илья Проскуряков.

Состав «Трактора»:

Мыльников (Проскуряков);

Исаев — Блажиевский, Бывальцев — Калинин — Бурдасов;

Манухов — Яруллин, Пулккинен — Капустин — Хохряков;

Ясинский — Карпухин, Подкорытов — Шабанов — Тертышный;

Кулик, Фатеев — Стась — Горюнов-Рольгизер.

Состав «Автомобилиста»:

Галкин (Бобков);

Баранцев — Блэкер, Голышев — Широков — Да Коста;

Эберт — Трямкин, Валк — Мэйсек — Ли;

Зборовский — Гуркин, Кормье — Обидин — Романцев;

Щемеров — Плитин, Хрипунов — Куликов — Неучев.