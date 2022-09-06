«Автомобилисту» потребовалось всего 3 броска за период, чтобы сравнять счёт с «Трактором»

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Трактор» принимает екатеринбургский «Автомобилист». К началу второго периода счёт 1:1.
На предпоследней минуте стартового игрового отрезка «Автомобилист», уступая со счётом 0:1, провёл опасную атаку. Стефан Да Коста вошёл в зону челябинцев и отдал поперечную передачу на Брукса Мэйсека. Немецкий нападающий принял пас и, прицелившись, бросил точно в ворота Сергея Мыльникова — 1:1. Отметим, что этот гол был забит в большинстве.
Кроме того, «Автомобилист» нанёс всего три броска в створ ворот «Трактора».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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