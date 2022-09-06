«Северсталь» победила «Металлург», отыгравшись с 0:3. Клуб трижды забил, снимая вратаря

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Первый период оказался безголевым. На второй минуте следующего игрового отрезка череповчане пропустили трижды. Максим Карпов открыл счёт, реализовав численное большинство. Через 24 секунды Филипп Майе забросил вторую шайбу. Менее чем через четыре минуты Семён Кошелев в третий раз поразил ворота Дмитрия Шугаева, после чего череповчане заменили голкипера на Владислава Подъяпольского.

На 44-й минуте Даниил Вовченко отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Емец сократил отставание до минимума, реализовав численное большинство «шесть на четыре». На последний минуте «Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого игрока и сравняла счёт усилиями Александра Петунина. Победный гол в овертайме забил Петунин. Череповчане вновь заменили вратаря на дополнительного полевого хоккеиста.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 сентября в Череповце сыграет с ЦСКА. «Металлург» 8 сентября примет «Амур».