Разин: Подъяпольскому вчера в шутку сказал — когда ты наконец выиграешь в этом сезоне?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал выступление голкипера Владислава Подъяпольского в матче с «Металлургом».

«Подъяпольскому вчера в шутку сказал — когда ты наконец выиграешь игру в этом сезоне? Он, начиная с предсезонки, ещё ни одного матча не выиграл. И вот, на тебе, сегодня первая победа. А Шугаев, наоборот, и на предсезонке выиграл три из четырёх, и первую на выезде выиграл, выбор был очевиден. Рад, что вот так получилось, потому что хочется и Влада поддержать, он наш лидер. Поражения накапливаются как снежный ком, психологически пережить это тяжело. Эта победа должна придать уверенности.

Доволен ли формой Подъяпольского, которому пришлось побегать? Мы готовили это на предсезонке, часто меняли вратаря. Они у нас готовы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.