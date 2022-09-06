И. Воробьёв: по игре-то всё нормально было, но удаления… Если четыре подряд «привозишь»…

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Северсталью». Команда выигрывала после второго периода со счётом 3:0.
«Мысль первая: нельзя удаляться. Мы нахватали штрафов, проиграли игру из-за своих глупых удалений высоко поднятой клюшкой и так далее. Если четыре подряд «привозишь»… Говорили, что у «Северстали» реализация большинства 50%, что нельзя удаляться. Непонятные удаления совершенно. Когда соперник стал менять вратаря, появилась робость? Возможно. Не взяли тайм-аут, потому что удаления пошли. По игре-то всё нормально было, но удаления…
Чтобы бросить по пустым, шайбу надо сначала отобрать, а мы её не отбирали. Юрова поставили к канадцам, потому что он парень ответственный, мог помочь им сыграть в обороне. Поэтому Голдобин пошёл в то звено. Кошечкин сегодня был не готов играть. Коростелёв, наверное, ближе всех к возвращению. Неколенко ещё долго будет. Рожков должен у нас попадать в топ-6, но пока другие ребята сильнее, он будет в «Южном Урале», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 сентября 2022
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