Гатиятулин объяснил, почему не вызвал Гарипова на матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал первую победу в сезоне. Челябинцы обыграли «Автомобилист» в овертайме со счётом 4:3.
«Не было желания взять тайм-аут после третьей пропущенной шайбы? Нет. Мы знаем Сергея Мыльникова. Он спокойный, уравновешенный. Эпизод произошёл — ничего страшного. По скамейке было видно, что ребята не обратили на это внимания. Молодцы, что доиграли основное время и победили в овертайме.
Почему в составе отсутствовал Эмиль Гарипов? Первые два матча проиграли, поэтому приняли решение, что будет играть Сергей. Дальше будем думать.
С приездом Эндрю Хэммонда в команде будет пять голкиперов? У нас на сегодня три голкипера. Кирилл Устименко пока восстанавливается после операции. Думаю, только к середине октября сможет выйти с командой. Пока у него свой план и свой график. Когда приедет Хэммонд, тогда и будем думать, что делать с пятью вратарями. Будет ли Илья Проскуряков в составе? У нас все ребята готовы играть. После анализа матча определимся с составом.
Когда к команде присоединится Адам Альмквист? По нашей информации, должен приехать на этой неделе. Посмотрим, в каком состоянии, сколько времени ему необходимо будет потренироваться с командой. Как будет готов, сразу появится в составе», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт команды.
Напомним, в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», в основе «Трактора» вышел 23-летний Сергей Мыльников. Молодой голкипер отразил 18 из 21 броска. Эмиль Гарипов не был заявлен на встречу после провала в матче с «Локомотивом», где он был заменён уже в первом периоде после двух пропущенных шайб и всего семи сейвов.
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