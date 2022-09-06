Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос, благодаря чему Бурдасов оформил дубль

Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос, благодаря чему Бурдасов оформил дубль
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал первую победу в сезоне. Челябинцы обыграли «Автомобилист» в овертайме со счётом 4:3.

«Что с Сергеем Телегиным? Он получил повреждение. Недели на две выбыл. Когда будут готовы Алексей Потапов и Владимир Ткачёв? Завтра день отдыха. Потом будет тренировка. Посмотрим, может они оба будут готовы к следующему матчу. Думаю, Владимир Ткачёв будет готов.

Ожидать ли в составе игроков из системы клуба? Всегда будем искать более эффективные сочетания. Если необходимость будет — обязательно. Мы на связи с тренерским штабом «Челметом». Отметили ребят, кого можно привлечь. Проанализируем матч, посмотрим на состояние игроков.

С чем связана сегодняшняя результативная игра Антона Бурдасова? Антон всегда отдаётся в матчах и на тренировках. Никого не устраивает результат — два проигранных матча. Все выходили с одной целью — победить», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт команды.

Напомним, в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершился победой «Трактора» в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). Победную шайбу на второй минуте дополнительного периода забросил Пётр Хохряков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022