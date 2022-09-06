Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос, благодаря чему Бурдасов оформил дубль

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал первую победу в сезоне. Челябинцы обыграли «Автомобилист» в овертайме со счётом 4:3.

«Что с Сергеем Телегиным? Он получил повреждение. Недели на две выбыл. Когда будут готовы Алексей Потапов и Владимир Ткачёв? Завтра день отдыха. Потом будет тренировка. Посмотрим, может они оба будут готовы к следующему матчу. Думаю, Владимир Ткачёв будет готов.



Ожидать ли в составе игроков из системы клуба? Всегда будем искать более эффективные сочетания. Если необходимость будет — обязательно. Мы на связи с тренерским штабом «Челметом». Отметили ребят, кого можно привлечь. Проанализируем матч, посмотрим на состояние игроков.



С чем связана сегодняшняя результативная игра Антона Бурдасова? Антон всегда отдаётся в матчах и на тренировках. Никого не устраивает результат — два проигранных матча. Все выходили с одной целью — победить», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт команды.

Напомним, в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершился победой «Трактора» в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). Победную шайбу на второй минуте дополнительного периода забросил Пётр Хохряков.