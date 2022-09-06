Главный тренер «Автомобилиста» высказался после обидного поражения в матче с «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в гостевом матче с «Трактором» в овертайме со счётом 4:3. Екатеринбургский клуб выигрывал по ходу встречи 2:1.
«Начало было как на предсезонном турнире — первая смена и первый пропущенный гол (улыбается). Потом добавили и забили хорошие голы: с контратаки, реализовали «пять на четыре». Видно, что «Трактор» — обученная команда, у них хорошее движение, есть мастера. Своими же ошибками мы упустили этот матч. Ведя в счёте, неправильно сыграли в зоне обороны. И дисциплина подвела нас. Будем разбираться.
Довольно-таки неудачная серия у «Автомобилиста» с «Трактором»? Мы знали, что соперник до этого проиграл в двух матчах, что будет прессинг и они захотят забросить первыми. Были к этому готовы, показывали видео, разбирали каждый момент, но получилось как на предсезонке.
Чем обусловлен выбор Галкина стартовым вратарём? У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме.
Тактика сегодня состояла в том, чтобы минимально бросать по воротам? Она была больше нацелена на контратаку. Не то чтобы с минимумом. Где-то соперник не давал бросать, где-то сами делали лишнюю передачу в зоне атаки. Наоборот, говорим ребятам, чтобы каждая атака заканчивалась броском.
Сегодня на экранах опять показали мою планшетку? Да? Я не видел», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».
Напомним, во встрече Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ, прошедшей в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», встречались «Трактор» и «Автомобилист». Сильнее оказались гости, одержавшие победу в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). Победу в начале дополнительного периода команде принёс Пётр Хохряков.
- 6 сентября 2022
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