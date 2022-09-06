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«Торпедо» разгромило «Амур» со счётом 6:1. Это первая победа нижегородцев в сезоне

«Торпедо» разгромило «Амур» со счётом 6:1. Это первая победа нижегородцев в сезоне
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (1:0, 1:0, 4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Орлов (Гончарук, Кручинин) – 00:31 (5x5)   2:0 Коваленко (Кручинин) – 26:31 (5x5)   2:1 Лихачёв (Махановский) – 43:48 (5x5)   3:1 Воронин (Атанасов) – 45:44 (5x5)   4:1 Марин (Ларионов, Мишарин) – 50:21 (5x5)   5:1 Кручинин (Венгрыжановский, Коваленко) – 53:57 (5x4)   6:1 Шавин (Воронин) – 55:13 (5x5)

На первой минуте матча Михаил Орлов вывел «Торпедо» вперёд. На 27-й минуте Николай Коваленко с передачи Алексея Кручинина удвоил преимущество. На 44-й минуте Ярослав Лихачёв с паса Павла Махановского отыграл один гол. На 46-й минуте Кирилл Воронин восстановил преимущество нижегородцев в счёте в две шайбы. На 51-й минуте Марк Марин забил четвёртый гол. На 54-й минуте отличился Алексей Кручинин. На 56-й минуте Никита Шавин поставил точку во встрече — 6:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Торпедо» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 8 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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