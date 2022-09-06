«Торпедо» разгромило «Амур» со счётом 6:1. Это первая победа нижегородцев в сезоне

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (1:0, 1:0, 4:1).

На первой минуте матча Михаил Орлов вывел «Торпедо» вперёд. На 27-й минуте Николай Коваленко с передачи Алексея Кручинина удвоил преимущество. На 44-й минуте Ярослав Лихачёв с паса Павла Махановского отыграл один гол. На 46-й минуте Кирилл Воронин восстановил преимущество нижегородцев в счёте в две шайбы. На 51-й минуте Марк Марин забил четвёртый гол. На 54-й минуте отличился Алексей Кручинин. На 56-й минуте Никита Шавин поставил точку во встрече — 6:1.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Торпедо» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 8 сентября.