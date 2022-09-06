«Гарет выступил в роли миротворца». Главный тренер «Куньлуня» высказался о массовой стычке

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд высказался после поражения в матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Китайский коллектив уступил в серии буллитов со счётом 1:2. Кроме того, наставник высказался об эпизоде после второго периода, когда между хоккеистами команд вспыхнула массовая стычка.
«Хорошо, что в итоге нам удалось взять хотя бы одно очко. К концу встречи наше большинство стало действовать более солидно. Мы создали много моментов и могли даже выиграть. Мне не понравилось, что мы слабо начали, первые 10-12 минут соперник доминировал. Это показывает, что нам ещё много надо работать над тем, чтобы начать работать как слаженная команда.
Три очка в трёх матчах — нормально для начала сезона, особенно в нашей ситуации. Каждый матч складывается по-разному. В прошлой встрече мы играли лучше, чем сегодня, но не смогли забить. Пока у нас нестабильная игра, неравномерная. Главная проблема в атаке — игроки пока непредсказуемы друг для друга, они должны понимать друг друга с полуслова.
Джурасик сыграл важную роль в этом матче, особенно здорово он играл в меньшинстве. Афанасьеву мы дали не так много времени, но он выполнил всё, что мы от него хотели.
Стычка Ханта и Чесалина? Тут всё очень просто. Игрок обернулся, начал высказывать претензии Паркеру Фу, а Гарет выступил в роли миротворца. Мы все должны лучше себя контролировать», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.
Напомним, в результате стычки Гарет Хант и Евгений Чесалин получили удаления до конца матча.
- 6 сентября 2022
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