Бывший хоккеист сборной Финляндии высказался в защиту КХЛ и «Йокерита»

Бывший защитник сборной Финляндии, «Йокерита» и минского «Динамо» Йере Каралахти высказался о ситуации с «джокерами». Клуб из Хельсинки подвергается жёсткой критике и санкциям за выступление в Континентальной хоккейной лиге.

«Клуб поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жёсткой борьбе.



Благодаря этому Финляндия выиграла свои золотые медали. Без игроков КХЛ уровня Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что Финляндия выиграла бы Олимпиаду в Пекине и стала бы чемпионом мира», — приводит слова Каралахти Iltalehti.

Полное высказывание бывшего финского хоккеиста можно прочитать здесь: