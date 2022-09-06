Бывший хоккеист сборной Финляндии высказался в защиту КХЛ и «Йокерита»
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Бывший защитник сборной Финляндии, «Йокерита» и минского «Динамо» Йере Каралахти высказался о ситуации с «джокерами». Клуб из Хельсинки подвергается жёсткой критике и санкциям за выступление в Континентальной хоккейной лиге.
«Клуб поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жёсткой борьбе.
Благодаря этому Финляндия выиграла свои золотые медали. Без игроков КХЛ уровня Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что Финляндия выиграла бы Олимпиаду в Пекине и стала бы чемпионом мира», — приводит слова Каралахти Iltalehti.
Полное высказывание бывшего финского хоккеиста можно прочитать здесь:
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