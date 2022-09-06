Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший хоккеист сборной Финляндии высказался в защиту КХЛ и «Йокерита»

Бывший хоккеист сборной Финляндии высказался в защиту КХЛ и «Йокерита»
Комментарии

Бывший защитник сборной Финляндии, «Йокерита» и минского «Динамо» Йере Каралахти высказался о ситуации с «джокерами». Клуб из Хельсинки подвергается жёсткой критике и санкциям за выступление в Континентальной хоккейной лиге.

«Клуб поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жёсткой борьбе.

Благодаря этому Финляндия выиграла свои золотые медали. Без игроков КХЛ уровня Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что Финляндия выиграла бы Олимпиаду в Пекине и стала бы чемпионом мира», — приводит слова Каралахти Iltalehti.

Полное высказывание бывшего финского хоккеиста можно прочитать здесь:

«Благодаря КХЛ мы выиграли Олимпиаду». В Финляндии наконец признали заслуги России «Благодаря КХЛ мы выиграли Олимпиаду». В Финляндии наконец признали заслуги России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022