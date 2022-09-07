Василевский показал свою новую маску на сезон-2022/2023

В официальном «твиттере» НХЛ появились фотографии новой маски голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на сезон-2022/2023 НХЛ.

Маска выполнена в цветах клуба, сбоку изображён герб России.

Фото: Официальный «Твиттер» НХЛ

Фотографии маски можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ

В прошлом сезоне 28-летний вратарь дошёл с «Тампой» до финала Кубка Стэнли, где его команда в шести матчах уступила «Колорадо Эвеланш».

В сезоне-2021/2022 Василевский принял участие в 63 матчах регулярки, одержал 39 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. В плей-офф на счету голкипера 23 матча, в которых он одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 92,2%.

Уроженец Уфы всю карьеру в НХЛ проводит за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». В КХЛ он выступал за уфимский «Салават Юлаев».