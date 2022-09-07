Фастовский — о драке в подтрибунном помещении: это хоккей, это эмоции, так и должно быть

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал стычку между игроками и тренерами «Сибири» и «Куньлуня» в подтрибунном помещении в перерыве матча.

«Два игрока повздорили, их начали разнимать. Служба безопасности вмешалась, но ничего такого криминального не было, тем более здесь присутствовали все руководители лиги. Поэтому все очень быстренько во всём разобрались. Тренер хозяев высказался, наш тоже, не без этого. Это хоккей, эмоции, так, наверное, и должно быть, до какого-то определённого предела», — цитирует слова Фастовского ТАСС.

Напомним, вчера, 6 сентября, «Сибирь» обыграла «Куньлунь» в серии буллитов 2:1. После второго периода команды, направляясь в подтрибунное помещение, устроили массовую драку. Дисциплинарные штрафы до конца игры получили Евгений Чесалин и Гарет Хант.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.