«Мы меняем культуру игры, культуру отдыха». Ларионов — о диете игроков «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о диете хоккеистов клуба и наглядно показал пользу здорового питания.

Тренер принёс с собой на пресс-конференцию после матча с «Амуром» контейнер с овощами.

Фото: Youtube-канал ХК «Торпедо»

«В одном из сообщений мне прислали вопрос: «Чем вы кормите игроков, что они так быстро бегают?» Поэтому я сегодня принёс показать, в чём разница. Это те детали игры, которые очень важны. Не только тренировки, не только лёд, не только зал, но и питание. «Зелёный» вектор (в руках у Игоря Ларионова контейнер с нарезанными овощами и зеленью. — Прим. «Чемпионата») переходит в то движение, которые мы видим. Мы меняем культуру игры, культуру отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.