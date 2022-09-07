Российские хоккеисты могут принять участие в Кубке мира в составе европейской сборной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил, что российские хоккеисты могут принять участие в Кубке мира в составе европейской сборной.

«Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, могут варианты типа сборной Европы сделать», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Фетисов также отметил, что может узнать, были ли сигналы от НХЛ об интересе к участию российской сборной в Кубке мира.

Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.