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Российские хоккеисты могут принять участие в Кубке мира в составе европейской сборной

Российские хоккеисты могут принять участие в Кубке мира в составе европейской сборной
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил, что российские хоккеисты могут принять участие в Кубке мира в составе европейской сборной.

«Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, могут варианты типа сборной Европы сделать», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Фетисов также отметил, что может узнать, были ли сигналы от НХЛ об интересе к участию российской сборной в Кубке мира.

Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

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