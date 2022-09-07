Дементьев: спасибо НХЛ за возможное возвращение России на международную арену

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о возможном возвращении сборной России в международные турниры.
«Глубоко уверен, что за такое развитие событий нужно сказать большое спасибо НХЛ. Мудрые люди просчитали, что раз Кубок мира без сборной России, точнее, без россиян, будет «не тот», а санкции ИИХФ запутывают положение дел, то самым верным выходом будет возвращение наших сборных в орбиту международных соревнований. Думаю, нашим переговорщикам не нужно соглашаться на выступление наших сборных нигде, кроме высших групп», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, заседание конгресса ИИХФ состоится с 29 сентября по 1 октября. Там будет обсуждаться сценарий возвращения сборной России в международные турниры.
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