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Дементьев: спасибо НХЛ за возможное возвращение России на международную арену

Дементьев: спасибо НХЛ за возможное возвращение России на международную арену
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о возможном возвращении сборной России в международные турниры.

«Глубоко уверен, что за такое развитие событий нужно сказать большое спасибо НХЛ. Мудрые люди просчитали, что раз Кубок мира без сборной России, точнее, без россиян, будет «не тот», а санкции ИИХФ запутывают положение дел, то самым верным выходом будет возвращение наших сборных в орбиту международных соревнований. Думаю, нашим переговорщикам не нужно соглашаться на выступление наших сборных нигде, кроме высших групп», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, заседание конгресса ИИХФ состоится с 29 сентября по 1 октября. Там будет обсуждаться сценарий возвращения сборной России в международные турниры.

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