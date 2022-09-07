«Просто беззаконие, мы же не в средневековье!» Карандин — о штрафе Разина за критику судей

Судья международной категории Юрий Карандин возмутился штрафом, наложенным на тренера «Северстали» Андрея Разина за критику судей КХЛ.

«Главный тренер «Северстали» Андрей Разин, прекрасно зная о штрафах за критику судей, на пресс-конференции решил их похвалить — естественно, в своём стиле. И я был шокирован, когда вчера из его сообщения стало известно, что ему «воткнули» штраф в 300 тысяч.



На мой взгляд, это просто беззаконие! На месте Разина пошёл бы в суд, ведь никакой критики в его комментариях не было, хотя «Северсталь» по большому счёту действительно прибили. Это дело так оставлять нельзя, в КХЛ должен быть какой-то апелляционный комитет, который обязан рассматривать такие ситуации. Мы же всё-таки не в средневековье.

Как объяснить такие штрафы? Они — от слабости и неуверенности в своих силах. Думаю, судейские власти чувствуют, что впереди у них большие проблемы, — и с первых же дней чемпионата пытаются подавить бунт на корабле.



Разин пошутил: мол, теперь, чтобы оплатить штраф, ему придётся продавать почку. Чёрный юмор, но, есть опасения, что с такой политикой судейских властей к концу сезона все тренеры КХЛ останутся без почек. Если, естественно, молча не станут наблюдать за провалами в арбитраже», — приводит слова Карандина издание «Russia Hockey».

Напомним, главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил штраф в 300 тысяч рублей за критику работы судей в матче с «Автомобилистом». На последних минутах встречи при равном счёте судья дал удаление, которое реализовал екатеринбургский клуб, вырвав тем самым победу в матче.