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«Куньлунь» пригласил Ксению Собчак на следующий матч с «Сочи»

«Куньлунь» пригласил Ксению Собчак на следующий матч с «Сочи»
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Китайский клуб Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пригласил на следующий матч регулярного чемпионата с «Сочи» Ксению Собчак.

«Ксения, все эти форумы — пустая трата времени. Приглашаем вас в следующую пятницу (16 сентября) в Мытищи — здесь играет китайская хоккейная команда с американскими игроками в составе, это уникальный в своём роде пример государственно-частного партнёрства и дружбы между Россией, КНР и США. Наш соперник — хоккейный клуб «Сочи», уникальный российский бизнес-проект, эффективно использующий наследие Олимпиады-2014.

Встретим, покажем, расскажем, свитер красивый подарим, с Гаретом Хантом познакомим. Придёте?» — сообщается в телеграм-канале «Путь дракона».

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