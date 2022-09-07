«Ждём в гости в Омске!» «Авангард» поздравил Хартли с днём рождения

Хоккейный клуб КХЛ «Авангард» поздравил бывшего главного тренера команды Боба Хартли с днём рождения и поблагодарил за проведённые годы в омском клубе.

«Сегодня день рождения человека, который приехал из Канады в Омск, а потом и в Балашиху, чтобы провести там незабываемые четыре сезона и помочь «Авангарду» добыть такой долгожданный кубок. Да-да, Бобу «Гуд Джоб» Хартли исполняется 62 года!



Профессионал с большой буквы, обладающий таким вниманием к мелочам и системности, что это отмечают все, и трудолюбием, которому завидуют. И, конечно, любовь к хоккею здесь бесконечна.



Спасибо за каждую победу и эмоции, которые вы подарили болельщикам «ястребов», за ваш труд и желание сделать каждого игрока лучше.



Желаем ещё больше побед — профессиональных и личных! Как сказали вы в одном из интервью про свой возраст – это очень мало, впереди ещё куча дел. Главное – получать от жизни удовольствие, такое, какое вы получаете от хоккея. Ждём в гости в Омске!» — говорится в официальном телеграм-канале «Авангарда».

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Авангард» под руководством Хартли выиграл Кубок Гагарина.