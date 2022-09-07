Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре со СКА?

Сегодня, 7 сентября, в 19:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Фонбет Континентальной хоккейной лиги между СКА и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре со СКА?»

Прошлый матч между этими командами прошёл в Санкт-Петербурге на турнире имени Пучкова на предсезонке и завершился победой «Авангарда» в основное время 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Однако в регулярных чемпионатах КХЛ последняя победа омичей была зафиксирована 15 сентября 2020 года в сезоне-2020/2021. Тогда «Авангард» одержал победу со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0). После этой даты две подряд победы в личных встречах регулярного чемпионата КХЛ одержал питерский клуб.