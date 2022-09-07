Мухамадуллин: думал, в АХЛ слишком жёстко играют, а на лёд вышел — хоккей как хоккей

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал об опыте игры в АХЛ. В мае 2022 года Мухамадуллин провёл три матча плей-офф АХЛ за команду «Ютика Кометс», отметившись в них двумя результативными передачами.

«Что касается самой игры, то там везде канадская площадка. В КХЛ тоже некоторые команды на неё переходят. Было поначалу некоторое удивление и впечатление со стороны, что слишком агрессивно и жёстко играют, а на лёд вышел – хоккей как хоккей. Да, на тебя бегут активно, постоянно заброс к тебе в зону, постоянно давление на тебя. Но со льда это выглядит обычно.

Что удивило в АХЛ? Освещение на арене. Совсем темно было. Я после первой тренировки подошёл к русскому игроку Никите Охотюку, спросил – это у вас так экономят? Нет, говорит, это обычное освещение. Я после России вообще первое время ничего не видел, потом привык и перестал обращать внимание, стал концентрироваться на самой игре. Первая смена волнительная, конечно, была. А так – коллектив достаточно хороший, сплочённый, все поддерживали, с адаптацией проблем не было», — приводит слова защитника портал Metaratings.

В 2020 году защитник был выбран в первом раунде под общим 20-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». В мае 2022-го Шакир сыграл за «Ютику Кометс» в плей-офф АХЛ, а сезон-2022/2023 начал в «Салавате Юлаеве» на правах аренды.