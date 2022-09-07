Лапьер: Овечкин побил все рекорды, которые был должен. Знаю, что он хочет догнать Гретцки

20-летний проспект «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер выразил восхищение страстью, с которой играет Александр Овечкин.

«Овечкин — классный мужик! Он очень страстный и горит игрой, что ещё больше впечатляет, учитывая его многочисленные рекорды в НХЛ. Я знаю, Алекс хочет побить рекорд Гретцки, но он также получает огромное удовольствие от игры. Я наблюдаю, как такие ребята, как он, веселятся, но в то же время, когда дело касается рекордов, они очень сосредоточенны. Для меня мечта — играть вместе с ним в одной команде, он также очень добр ко мне. Александр скоро приедет сюда, и у нас будет возможность пообщаться», — приводит слова Лапьера портал RMNB.

Форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте 2020 года под общим 22-м номером. В сезоне-2021/2022 НХЛ он провёл шесть матчей за «Кэпиталз» и отметился одним очком. Лапьер забил гол в своём дебютном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ворота Александра Георгиева.