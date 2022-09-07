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«Репортёрам должно быть стыдно». В ЦСКА опровергли слух о заключении контракта с Федотовым

«Репортёрам должно быть стыдно». В ЦСКА опровергли слух о заключении контракта с Федотовым
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг слухи, появившиеся в некоторых СМИ, о том, что армейский клуб может заключить или уже заключил контракт с Иваном Федотовым.

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России.

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