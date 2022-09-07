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Губерниев: по моей информации, Федотов будет играть в ЦСКА

Губерниев: по моей информации, Федотов будет играть в ЦСКА
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного возвращения Ивана Федотова в состав армейского клуба.

«В ближайшее время Федотов вернётся в ЦСКА. Более того, по моей информации, этот вопрос очень активно прорабатывается — это не вброс. Он не уедет в «Филадельфию», а будет играть за ЦСКА. У меня есть информация, что готовится история с возвращением в московский клуб. Одновременно мы должны понимать, что в ближайшие три года контракта с «Филадельфией» не будет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России.

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