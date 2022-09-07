Есмантович — о слухах про Федотова: прошу журналистов прекратить спекуляции

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ по поводу подписания армейским клубом контракта с бывшим вратарём Иваном Федотовым.



«Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует. Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале армейского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России. В ЦСКА он перешёл в 2021 году. По итогам сезона-2021/2022 столичный клуб завоевал Кубок Гагарина.