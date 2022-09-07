Кожевников: уверен, Федотов вернётся в ЦСКА. Два месяца — крайняк

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о слухах, что бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов может вернуться в московский клуб.

«Я уверен, Федотов вернётся в ЦСКА. Но что за привычка – гадать на кофейной гуще? Он молодой парень, у него хорошая физика. Потренируется месяц — и всё будет нормально. Только мы не знаем, когда он подпишет контракт. Думаю, два месяца — это крайняк. Ему не 40 лет. Они в 40 лет только зацветать начинают», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России. В ЦСКА он перешёл в 2021 году. По итогам сезона-2021/2022 столичный клуб завоевал Кубок Гагарина.