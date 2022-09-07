КХЛ объявила наказания игрокам «Сибири» и «Куньлуня» за массовую драку

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь», в котором хоккеисты клубов после завершения второго периода устроили драку, и вынес решение. Особое участие в потасовке приняли нападающие «Сибири» Евгений Чесалин и Денис Голубев, а также форвард «Куньлуня» Гарет Хант.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказания, наложенные на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта и нападающего «Сибири» Евгения Чесалина по п. 3.11. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (участвует в драке во время перерывов или после окончания встречи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу каждого.



Кроме этого, принято решение наложить на нападающего «Сибири» Дениса Голубева наказание по п. 3.11. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Новость по теме Главный тренер «Сибири» высказался о драке своих хоккеистов с игроками «Куньлуня»