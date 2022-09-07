Каменский: хотелось бы, чтобы Федотов играл в хоккей. ЦСКА? Дыма без огня не бывает

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым, в прошлом сезоне выступавшим за ЦСКА. Летом хоккеиста отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

«Хотелось бы, чтобы такой вратарь, как Иван Федотов, играл в хоккей. Это будет хорошо для зрителей и болельщиков, потому что это вратарь сборной. Моя оценка тому, будет ли Иван играть в этом сезоне или нет, зависит от закона. Могу ли я представить, что ЦСКА всерьёз займётся делом Федотова и подпишет с ним контракт? Дыма без огня не бывает, но я не могу судить по слухам. Я привык говорить по фактам, а не по разговорам», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.