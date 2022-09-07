Журналист — о Федотове: не забывайте, это Россия, ребята. Информация меняется, как погода

Журналист Hockey News Hub в «Твиттере» прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым. Ранее в ряде отечественных СМИ появилась информация о том, что вратарь подписал трёхлетний контракт, несмотря на то что сейчас он проходит военную службу в Северодвинске. После этого президент армейского клуба Игорь Есмантович опроверг эту информацию.

«Не забывайте, что это Россия, ребята. Новостные сообщения меняются, как погода.



«Федотов подписывает трёхлетний контракт» может превратиться в «Федотов останется служить во флоте» примерно за 10 минут», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. В мае вратарь, завоевавший Кубок Гагарина с ЦСКА, подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».