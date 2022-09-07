Журналист — о Федотове: не забывайте, это Россия, ребята. Информация меняется, как погода

Журналист Hockey News Hub в «Твиттере» прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым. Ранее в ряде отечественных СМИ появилась информация о том, что вратарь подписал трёхлетний контракт, несмотря на то что сейчас он проходит военную службу в Северодвинске. После этого президент армейского клуба Игорь Есмантович опроверг эту информацию.
«Не забывайте, что это Россия, ребята. Новостные сообщения меняются, как погода.
«Федотов подписывает трёхлетний контракт» может превратиться в «Федотов останется служить во флоте» примерно за 10 минут», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале июля Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. В мае вратарь, завоевавший Кубок Гагарина с ЦСКА, подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».
- 7 сентября 2022
-
17:59
-
17:30
-
17:15
-
16:50
-
16:33
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:14
-
15:03
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
14:08
-
14:00
-
13:54
-
13:27
-
12:43
-
12:26
-
11:52
-
11:34
-
11:27
-
11:16
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
09:57
-
09:46
-
09:35
-
09:00
-
08:56
-
08:35
-
08:20