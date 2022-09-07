Стала известная зарплата бывшего форварда СКА и «Динамо» Москва Леонида Комарова в Швеции

Стала известна заработная плата бывшего нападающего санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» Леонида Комарова в шведском «Лулео».
Как сообщает журналист SportExpressen Йохан Свенссон, по однолетнему соглашению финский форвард заработает € 230 тыс. без учёта бонусов.
«Контракт Комарова — один из самых дорогих в «Лулео», но далеко не самый дорогой в лиге. В предстоящем сезоне есть, наверное, как минимум 20 игроков с зарплатами выше», — говорится в сообщении.
Напомним, на счету 35‑летнего игрока 281 матч в КХЛ, в которых он набрал 137 (61+76) очков.
В минувшем сезоне Комаров в составе СКА принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, где набрал шесть (4+2) очков и 12 минут штрафного времени, при показателе полезности «+1». В плей-офф на счету нападающего 16 матчей и три набранных очка (1+2), шесть штрафных минут при показателе полезности «+1».
На протяжении карьеры в НХЛ Комаров выступал за «Торонто» и «Айлендерс», где в общей сложности провёл 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.
- 7 сентября 2022
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