«Оттава» переподписала 20-летнего немецкого форварда Штюцле на 8 лет и $ 66,8 млн
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«Оттава Сенаторз» подписала новый контракт с 20-летним немецким нападающим Тимом Штюцле, сообщает телеграм-канал «Канал НХЛ».
Отмечается, что с форвардом заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 66,8 млн. В среднем за год молодой нападающий будет зарабатывать $ 8,35 млн.
Напомним, в прошлом сезоне Тим Штюцле принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач, суммарно набрав 58 очков. Немецкий нападающий был задрафтован «Оттавой» в 2020 году в первом раунде под общим третьим номером. Всего в НХЛ Штюцле провёл 132 матча, в которых забил 34 гола и отдал 53 передачи, в сумме записав на свой счёт 87 очков.
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