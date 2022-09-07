СКА — «Авангард»: Грицюк на скорости снёс Толчинского с ног

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает омский «Авангард». К концу второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте произошло неприятное столкновение между хоккеистами «Авангарда». В чужой зоне Арсений Грицюк на скорости влетел в Сергея Толчинского и снёс своего партнёра с ног. Опытный нападающий с трудом поднялся со льда. Тем не менее с ним всё в порядке.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Шайбы забросили Марат Хайруллин, оформивший дубль, а также Михаил Воробьёв.