СКА — «Авангард»: Грицюк на скорости снёс Толчинского с ног
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает омский «Авангард». К концу второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте произошло неприятное столкновение между хоккеистами «Авангарда». В чужой зоне Арсений Грицюк на скорости влетел в Сергея Толчинского и снёс своего партнёра с ног. Опытный нападающий с трудом поднялся со льда. Тем не менее с ним всё в порядке.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Шайбы забросили Марат Хайруллин, оформивший дубль, а также Михаил Воробьёв.
Новость по темеСможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре со СКА?
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